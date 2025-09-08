"Новости дня": жители Останкинского района начали переезд в новые дома по реновации

В Останкинском районе москвичи из старых пятиэтажек начали переезд в современные квартиры. Новые дома строят по последним стандартам: широкие подъезды и пандусы, удобные колясочные, игровые и спортивные площадки. Для машин оборудован просторный подземный паркинг.

Программа реновации в районе продолжается: на улице Годовикова уже возводят новый жилой дом. Всего предстоит расселить 43 пятиэтажки. Чтобы переезд прошел без стресса, работает центр помощи, где москвичам предоставляют транспорт, услуги грузчиков и консультации бесплатно.

Подробнее – в программе "Новости дня".