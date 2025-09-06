"Новости дня": москвичи вышли на День ходьбы

На Ростовской набережной в Хамовниках проходит одно из самых массовых спортивных событий столицы – День ходьбы. В программе праздника – трехкилометровая прогулка по живописным местам Москвы.

Перед стартом разминку провела актриса и ведущая утреннего шоу "Мой район. Место встречи" Ольга Кабо. Всем участникам выдают палки для ходьбы и стартовые наборы. Атмосфера на набережной поддерживающая: никого не оставляют позади, отставших обязательно подбадривают.

