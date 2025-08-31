"Новости дня": зажигалки в РФ начнут продавать только по паспорту с 1 сентября

Зажигалки в РФ начнут продавать только по паспорту, чтобы ограничить к ним доступ несовершеннолетних. Новые правила вступят в силу с 1 сентября.

В список попали не только сами зажигалки, но и баллончики для их заправки, а также газовые баллоны для походных плит.

Продавцы будут обязаны проверять документы у покупателей. За нарушение предусмотрены серьезные штрафы. Подробнее – в программе "Новости дня".