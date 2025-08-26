Форма поиска по сайту

26 августа, 00:20

"Новости дня": детско-взрослая поликлиника откроется в районе Северном осенью 2025 года

"Новости дня": детско-взрослая поликлиника откроется в районе Северном осенью 2025 года

Детско-взрослая поликлиника откроется в районе Северном после реконструкции осенью 2025 года. Медучреждение оснащено новым оборудованием, в том числе маммографом и цифровыми рентген-аппаратами. Это позволит врачам проводить современную диагностику.

В поликлинике будут вести прием врачи филиалов консультативно-диагностического центра № 6 и детской городской поликлиники № 125. При этом медучреждение сможет принимать более 1,5 тысячи пациентов в смену.

Подробнее – в программе "Новости дня".

