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04 сентября, 11:25

Спорт

"Мой район. Место встречи": День ходьбы с Дмитрием Губерниевым

"Мой район. Место встречи": День ходьбы с Дмитрием Губерниевым

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Бесплатные тренировки можно посетить в Москве в рамках проекта "Мой спортивный район"

Спортивный фестиваль "День ходьбы" пройдет в Москве в сентябре в рамках проекта "Лето в Москве". Выпуск посвящен северной ходьбе.

Эксперты и участники фестиваля расскажут о влиянии ходьбы на здоровье, правильном выборе палок и обуви, лучших районах Москвы для прогулок. Зрители узнают о героях, для которых ходьба стала образом жизни, и о том, как подготовиться к первому шагу.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Программа: Мой район. Место встречи
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