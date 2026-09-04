04 сентября, 11:25Спорт
"Мой район. Место встречи": День ходьбы с Дмитрием Губерниевым
Спортивный фестиваль "День ходьбы" пройдет в Москве в сентябре в рамках проекта "Лето в Москве". Выпуск посвящен северной ходьбе.
Эксперты и участники фестиваля расскажут о влиянии ходьбы на здоровье, правильном выборе палок и обуви, лучших районах Москвы для прогулок. Зрители узнают о героях, для которых ходьба стала образом жизни, и о том, как подготовиться к первому шагу.
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".