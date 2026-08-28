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28 августа, 11:25

Общество

"Мой район. Место встречи": Международный день долголетия со Светланой Дружининой

"Мой район. Место встречи": Международный день долголетия со Светланой Дружининой

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29 августа – Международный день долголетия. В Москве средняя продолжительность жизни достигла 80 лет, тысячи жителей перешагнули 100-летний рубеж, а проект "Московское долголетие" объединил больше 740 тысяч участников.

В этом выпуске легендарный режиссер Светлана Дружинина, которой в прошлом году исполнилось 90 лет, поделится секретами своей невероятной энергии и расскажет, как оставаться в профессии и творить в любом возрасте.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Программа: Мой район. Место встречи
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