"Мой район. Место встречи": район Новогиреево с Ольгой Красько

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" зрители отправятся в район Новогиреево. Ведущим гидом станет актриса театра и кино Ольга Красько, которая провела там юность и студенческие годы.

В Новогиреево когда-то привозил своих студентов художник Исаак Левитан, чтобы они оттачивали мастерство в написании пейзажей. В начале прошлого века там построили благоустроенный поселок для круглогодичного проживания.

В выпуске зрители узнают о русском лубке и наивном искусстве. Им покажут, где можно познакомиться с ними и напечатать собственную гравюру. Также обсудят, почему в интерьере сегодня популярен биофильный дизайн.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".