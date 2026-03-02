"Мой район. Место встречи": "Москино" с Сергеем Шакуровым и Игорем Угольниковым

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" показаны павильоны обновленной Киностудии имени М. Горького и тематические съемочные площадки Кинопарка "Москино", который расположен в Краснопахорском районе. Ведущими выпуска стали народный артист РСФСР Сергей Шакуров и народный артист России, режиссер и продюсер Игорь Угольников.

Гости побывали на съемочной площадке нового фантастического фильма с Александром Петровым и Никитой Ефремовым в главных ролях. В репортаже также расскажут о премьерах, которые готовит киностудия, и о традициях, которые она хранит.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".