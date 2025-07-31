"Мой район. Место встречи": Арбат. Часть 2

Арбат – это один из старейших районов Москвы. Ему больше 500 лет.

В этом выпуске народный артист РСФСР Сергей Никоненко рассказал, что живет на Арбате и за всю жизнь он ни разу не менял свою прописку. Он сыграл там свою первую роль в школьном спектакле. Спустя годы артист открыл Есенинский культурный центр в переулке Сивцев Вражек.

Также государственный деятель Кирсан Илюмжинов заглянул на Гоголевский бульвар, где возродилась московская традиция игры в шахматы под открытым небом.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".