Улица Черняховского – это место с секретом: ее строгое название никак не выдает творческий характер. Истории, которые происходили и продолжают происходить с ее жителями, легко могли бы лечь в основу лихого сюжета.

Чем закончилась драка двух собак во дворе одного знаменитого дома? Какая справка обеспечила будущей писательнице Дарье Донцовой освобождение от уроков физкультуры? Как местный комиссионный магазин поддерживал отечественный кинематограф?

Об этом – в программе "Улицы московские".