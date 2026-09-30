"Улицы московские": Часовая улица

На Часовой улице прекрасно знают цену времени и умеют им управлять в самом прямом смысле. Она, как хороший часовщик, умеет наладить расстроенные механизмы и может даже самое сложное дело поставить на нужные рельсы. На Часовой улице все работает как часы.

Как на этой улице спасали Кремлевские куранты? Что происходило за воротами Изофабрики? Составила ли конкуренцию старинному Ленинградскому рынку вьетнамская толкучка?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.