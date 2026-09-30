Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 13:50

Город

"Улицы московские": Часовая улица

"Улицы московские": Часовая улица

Москвичи могут принять участие в конкурсе "Районы, кварталы"

Речному маршруту ЗИЛ – Печатники исполнилось три года

Столичные вузы снова эвакуировали после сообщений об угрозах

Жители домов в районе Пятницкого шоссе пожаловались на ночные заезды дрифтеров

Первые заморозки в Москве ожидаются в ночь на 4 октября

Собянин сообщил о начале отопительного сезона в Москве

Собянин рассказал об участии столичных педагогов в конкурсах профмастерства

Финал чемпионата "Абилимпикс-2026" стартует в Москве 5 октября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 30 сентября

На Часовой улице прекрасно знают цену времени и умеют им управлять в самом прямом смысле. Она, как хороший часовщик, умеет наладить расстроенные механизмы и может даже самое сложное дело поставить на нужные рельсы. На Часовой улице все работает как часы.

Как на этой улице спасали Кремлевские куранты? Что происходило за воротами Изофабрики? Составила ли конкуренцию старинному Ленинградскому рынку вьетнамская толкучка?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Улицы московские
городвидео

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика