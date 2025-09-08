"Улицы московские": Садовая-Спасская улица

Садовая-Спасская и правда бросает спасательный круг каждому, кто в этом нуждается. Беднякам, оказавшимся на распутье, служителям муз, когда им нужна поддержка, ученым, мечтающим о новых открытиях.

Кто спас никому в тот момент не известного художника Михаила Врубеля? Почему москвичи боялись ездить по Садовой-Спасской на трамвае? И где находится единственный в России лифт непрерывного действия?

Об этом – в программе "Улицы московские".