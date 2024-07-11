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11 июля, 10:45

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"Город без окраин": Капотня

"Город без окраин": Капотня

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На небольшую деревню 60 лет назад был похож район Капотня. Героиня сюжета Ирина Глушкова родилась в Капотне и хорошо помнит, как все было раньше: бараки, огороды и несколько продовольственных магазинов на всю округу.

Глушкова не перестает удивляться, насколько за последние годы изменился район. Каждый день она проводит время в новых общественных пространствах, занимается в кружках и секциях. Но ее главное увлечение – изготовление кукол. В этом выпуске Ирина отправится договариваться о выставке своих работ в местной библиотеке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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