"Город без окраин": Капотня

На небольшую деревню 60 лет назад был похож район Капотня. Героиня сюжета Ирина Глушкова родилась в Капотне и хорошо помнит, как все было раньше: бараки, огороды и несколько продовольственных магазинов на всю округу.

Глушкова не перестает удивляться, насколько за последние годы изменился район. Каждый день она проводит время в новых общественных пространствах, занимается в кружках и секциях. Но ее главное увлечение – изготовление кукол. В этом выпуске Ирина отправится договариваться о выставке своих работ в местной библиотеке.

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