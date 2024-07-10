Фестиваль летних игр на Тверском бульваре пройдет с 10 по 14 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фестиваль летних игр с творческими мастер-классами пройдет на Тверском бульваре с 10 по 14 июля в рамках проекта "Лето в Москве", рассказали в столичном комитете по туризму.

"Для всех, кто любит погонять мяч во дворе или на стадионе, пройдут занятия по футбольному фристайлу. Их проведут 10 и 12 июля, начало в 15:00. Для любителей конкурсов и соревнований приготовили веселые эстафеты. Они пройдут 11 июля в 18:00 и 13 июля в 15:00", – цитирует портал мэра и правительства столицы.

11 и 13 июля в 16 и 13 часов соответственно гостей ждут танцы в стиле джаз-фанка, в 16 часов 10-го и 14-го числа – хип-хоп, в 17 часов 11 и 13 июля – сальса, а в 18 и 16 часов 12 и 14 июля соответственно – бачата.

Всего на Тверском бульваре пройдет более 50 часов мастер-классов. В мастерских, которые разместят возле памятника Сергею Есенину, проведут мастер-классы по дизайну летних игрушек. Так, летающие супервертушки с пусковым механизмом изготовят в 15 часов 10 и 12 июля, а также в 16 часов 13 и 14 июля.

Гости смогут раскрасить бабочку в 15 часов 11 и 14 июля, а 10, 12 и 14 июля в 18:00 – расписать маркерами вентиляторы. При этом горожане смогут получить в подарок тамагочи, если придут на мастер-классы по созданию чехлов из фетра. Занятия пройдут с 10 по 12 июля в 17 часов, 13 июля в 14 часов и 14 июля в 13 часов.

Дети старше 5 лет каждый день до конца недели, с 15 часов по будням и с 12 часов по выходным, смогут создать игры-бродилки на тему любимых сказок и фильмов, включая "Волшебную лампу Аладдина", "Приключения Буратино", "Королевство кривых зеркал" и "Кортик".

Кроме того, здесь состоятся спектакль "Шах и мат", уличное шоу "Хеппи пипл" и "Вальс цветов" от театра "Цветики". Москвичам также предложили пополнить свою коллекцию настольных игр, современных устройств и спортивный инвентарь. Здесь можно будет приобрести как классические шахматы, шашки и лото, так и тетрис, радиоуправляемые машины, доски для рисования, водные пистолеты и летающие диски с пусковым механизмом.

Улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок станут пешеходными 13 и 14 июля. Там проведут большую гастрономическую, спортивную и развлекательную программу фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" в рамках проекта "Лето в Москве". Горожане смогут попробовать семейные завтраки, обеды и ужины, а также мороженое, лимонады, закуски и коктейли.

