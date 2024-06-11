"Город без окраин": Ново-Переделкино

Отличительная черта района Ново-Переделкино – соседство многоэтажек с частными домами, которые построены на месте древней деревни Чоботы. В этом месте родилась и прожила всю жизнь Людмила Богданова.

На пенсии она увлеклась соцсетями и решила написать серию постов о своем родном районе. Среди тем, которые Людмила планирует осветить, – дача-терем, которую спроектировал архитектор Ярославского вокзала, река Сетунь, где местные жители ловили рыбу голыми руками, а также новые станции метро.

Подробнее – в программе "Город без окраин".