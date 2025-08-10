10 августа, 13:15Город
"Мой район. Новости": усадьба Виноградово станет новым местом отдыха для москвичей
Старинная усадьба Виноградово на северо-востоке столицы станет благоустроенным местом для прогулок и отдыха москвичей. Работы уже выполнены наполовину. Объект является памятником культурного наследия, поэтому при разработке проекта учитывают его особый охранный статус, чтобы сохранить исторический облик и планировку парка.
Одновременно территорию делают удобной для современного использования. Уже монтируют экотропы, заменяют фонари и ограждения. В парке появится спортивный кластер для катания на скейтбордах, игры в мини-футбол и волейбол, а также занятия на тренажерах. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".