10 августа, 13:15

"Мой район. Новости": усадьба Виноградово станет новым местом отдыха для москвичей

Старинная усадьба Виноградово на северо-востоке столицы станет благоустроенным местом для прогулок и отдыха москвичей. Работы уже выполнены наполовину. Объект является памятником культурного наследия, поэтому при разработке проекта учитывают его особый охранный статус, чтобы сохранить исторический облик и планировку парка.

Одновременно территорию делают удобной для современного использования. Уже монтируют экотропы, заменяют фонари и ограждения. В парке появится спортивный кластер для катания на скейтбордах, игры в мини-футбол и волейбол, а также занятия на тренажерах. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

