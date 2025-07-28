"Мой район. Новости": трамвайную сеть восстановят на Трифоновской улице

Трамвайная сеть вновь появится на Трифоновской улице в Мещанском районе Москвы. Рельсовый транспорт убрали там 30 лет назад. В настоящее время специалисты проводят укладку путей возле Рижского вокзала.

Новую линию присоединят к уже существующей на улице Образцова. В результате участок станет частью обширной сети, которая охватывает центр, северо-восток, восток и юг столицы.

Еще одна линия строится на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова. Она соединит станции метро "Чистые пруды" и "Комсомольскую", позволив запустить диаметральные маршруты через центр.

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