"Мой район. Новости": урожай с дачи можно продавать без налогов

Москвичи могут продавать фрукты, овощи и ягоды со своих дачных участков без уплаты налогов. Но для этого необходимо соблюсти ряд условий: участок должен быть не более 50 соток, продукция выращена собственноручно и без привлечения наемных работников.

Подтвердить происхождение урожая можно с помощью справки из местной администрации. Продавать разрешено только на официальных рынках или ярмарках – в противном случае возможен штраф до 5 тысяч рублей.

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