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Общество

"Мой район. Новости": урожай с дачи можно продавать без налогов

"Мой район. Новости": урожай с дачи можно продавать без налогов

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Москвичи могут продавать фрукты, овощи и ягоды со своих дачных участков без уплаты налогов. Но для этого необходимо соблюсти ряд условий: участок должен быть не более 50 соток, продукция выращена собственноручно и без привлечения наемных работников.

Подтвердить происхождение урожая можно с помощью справки из местной администрации. Продавать разрешено только на официальных рынках или ярмарках – в противном случае возможен штраф до 5 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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