"Мой район. Новости": скверы от улицы Летчика Бабушкина до парка "Яуза" станут удобнее

В Бабушкинском районе продолжается благоустройство зеленой территории от улицы Летчика Бабушкина до парка "Яуза". Скверы станут комфортнее для отдыха, а "Красная дорожка" сохранит свой исторический облик.

Одной из новых точек притяжения станет мемориальная зона с подсвеченными пятиконечными звездами и именами героев. Для детей построят игровой городок в форме самолета, а для спортсменов – тренажеры и площадку "Русский ниндзя".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".