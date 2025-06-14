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Новости

14 июня, 16:30

Город

"Мой район. Новости": скверы от улицы Летчика Бабушкина до парка "Яуза" станут удобнее

"Мой район. Новости": скверы от улицы Летчика Бабушкина до парка "Яуза" станут удобнее

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В Бабушкинском районе продолжается благоустройство зеленой территории от улицы Летчика Бабушкина до парка "Яуза". Скверы станут комфортнее для отдыха, а "Красная дорожка" сохранит свой исторический облик.

Одной из новых точек притяжения станет мемориальная зона с подсвеченными пятиконечными звездами и именами героев. Для детей построят игровой городок в форме самолета, а для спортсменов – тренажеры и площадку "Русский ниндзя".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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