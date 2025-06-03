"Мой район. Новости": будущий городской вокзал Царицыно начали благоустраивать

Возле будущего городского вокзала Царицыно начали благоустраивать территорию. Здесь сделают комфортные подходы и подъезды к станциям метро и МЦД, а также обустроят удобные пересадки с разных видов транспорта. В зону работ попадут улицы Каспийская, Луганская, Товарищеская, Веселая и Солнечная.

Станет больше пешеходная зона. Ее площадь составит почти 20 тысяч квадратных метров. Строители расширят тротуары, заменят их покрытие, организуют парковочные карманы и велопарковки, а также установят фонари с экономичными светильниками.

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