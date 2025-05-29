"Мой район. Новости": мост на остров Балчуг оборудуют четырьмя спусками на набережную

Новый маршрут для прогулок по живописным набережным появится в районе Якиманка. Там возведут пешеходный мост, который свяжет стрелку острова Балчуг с Репинским сквером. Оригинальную конструкцию, которая будет идти практически параллельно Водоотводному каналу, построят под Малым Каменным мостом.

Сооружение оборудуют четырьмя спусками на набережную, два из них будут с уклоном для удобства маломобильных жителей и родителей с колясками.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".