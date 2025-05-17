"Мой район. Новости": будущие жильцы осмотрели новый ЖК на улице Николая Озерова

Будущие новоселы осмотрели новостройку в районе Покровское-Стрешнево. Москвичи переедут в дом на улице Николая Озерова по программе реновации. В новом жилом комплексе – около тысячи квартир, и все – с улучшенной отделкой.

В каждой квартире установили специальную автоматику, которая позволяет контролировать расход воды, тепла и электричества и экономить на коммунальных платежах. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".