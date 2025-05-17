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Новости

Новости

17 мая, 13:00

Город

"Мой район. Новости": будущие жильцы осмотрели новый ЖК на улице Николая Озерова

"Мой район. Новости": будущие жильцы осмотрели новый ЖК на улице Николая Озерова

"Тур Культур" организовали в парке "Сокольники" в Москве

Ретропоезда будут курсировать по Кольцевой линии метро 17 и 18 мая

Участок трамвайной линии у станции метро "Чистые пруды" соединят с существующими путями

Велозаезды пройдут на Садовом кольце в двух форматах

Музейное ралли "Тур Культур" стартовало в Москве

Четыре ретропоезда представили на выставке на станции метро "Партизанская" в Москве

Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и остановкой Чистые пруды две недели

Более 3 тыс человек примут участие в велогонке в Москве

Велогонка пройдет на Садовом кольце после забега

Будущие новоселы осмотрели новостройку в районе Покровское-Стрешнево. Москвичи переедут в дом на улице Николая Озерова по программе реновации. В новом жилом комплексе – около тысячи квартир, и все – с улучшенной отделкой.

В каждой квартире установили специальную автоматику, которая позволяет контролировать расход воды, тепла и электричества и экономить на коммунальных платежах. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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