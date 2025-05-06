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06 мая, 05:30

Общество

"Мой район. Новости": в Москве наступил пик цветения березы

"Мой район. Новости": в Москве наступил пик цветения березы

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В Москве зафиксирован пик цветения березы. В воздухе высокая концентрация пыльцы, которая может вызвать у аллергиков насморк, отеки и покраснение глаз. Врачи рекомендуют использовать маски, очки и не открывать окна без защитных сеток.

По прогнозам, пыльцевая активность сохранится до середины мая. Особенно осторожными стоит быть жителям юго-западных и северо-восточных районов Москвы – именно там растет больше всего берез.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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