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28 апреля, 05:00

Город

"Мой район. Новости": в Москве переместят водонапорную башню бывшего завода "Борец"

"Мой район. Новости": в Москве переместят водонапорную башню бывшего завода "Борец"

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Старинную водонапорную башню на территории бывшего завода "Борец" переместят на 50 метров и впишут в новое общественно-деловое пространство. Здание весит почти две тысячи тонн, поэтому процесс передвижения происходит постепенно.

Помимо водонапорной башни, переместят еще два исторических здания XIX века – модельную мастерскую и механосборочный цех. В дальнейшем они образуют единый комплекс, в котором откроют различные креативные пространства.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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