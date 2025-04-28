"Мой район. Новости": в Москве переместят водонапорную башню бывшего завода "Борец"

Старинную водонапорную башню на территории бывшего завода "Борец" переместят на 50 метров и впишут в новое общественно-деловое пространство. Здание весит почти две тысячи тонн, поэтому процесс передвижения происходит постепенно.

Помимо водонапорной башни, переместят еще два исторических здания XIX века – модельную мастерскую и механосборочный цех. В дальнейшем они образуют единый комплекс, в котором откроют различные креативные пространства.

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