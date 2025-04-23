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"Мой район. Новости": школьники Нагатинского Затона посетили профессиональные пробы

"Мой район. Новости": школьники Нагатинского Затона посетили профессиональные пробы

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Школьники из района Нагатинский Затон познакомились с профессией графического дизайнера. Девятиклассники побывали на профессиональных пробах в колледже на Коломенской улице. Там они узнали, как устроена работа с компьютерной графикой, ручным рисунком и фотографией.

Подростки также пообщались с преподавателями и увидели, как устроено обучение в современных мастерских и лабораториях.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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