"Мой район. Новости": школьники Нагатинского Затона посетили профессиональные пробы

Школьники из района Нагатинский Затон познакомились с профессией графического дизайнера. Девятиклассники побывали на профессиональных пробах в колледже на Коломенской улице. Там они узнали, как устроена работа с компьютерной графикой, ручным рисунком и фотографией.

Подростки также пообщались с преподавателями и увидели, как устроено обучение в современных мастерских и лабораториях.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".