Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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Новости

Новости

11 апреля, 06:20

Транспорт

"Мой район. Новости": сезон летней навигации стартует в Москве 24 апреля

"Мой район. Новости": сезон летней навигации стартует в Москве 24 апреля

Москвичам рассказали о главных городских новостях

Сезон летней навигации начнется в Москве 24 апреля

"Московский патруль": число парковок с динамическим тарифом вырастет в столице в 2025 году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 апреля

Сергей Собянин открыл трамвайное депо имени Апакова после реконструкции

Сергей Собянин открыл обновленное трамвайное депо им Апакова

Собянин посетил обновленное трамвайное депо имени Апакова

В Москве начали подготовку к открытию круизной навигации

"Мой район. Новости": строительство вокзала Петровско-Разумовская завершено на 80%

Жители столицы смогут в ближайшее время совместить отельный отдых, экскурсии в разных городах и увидеть красоту водного простора. Отправиться в круиз на теплоходе можно будет уже с 24 апреля.

Теплоходы из Северного и Южного речных вокзалов поедут в десятки городов России. Среди самых популярных направлений – путешествия в Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Ярославль.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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