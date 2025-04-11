"Мой район. Новости": сезон летней навигации стартует в Москве 24 апреля

Жители столицы смогут в ближайшее время совместить отельный отдых, экскурсии в разных городах и увидеть красоту водного простора. Отправиться в круиз на теплоходе можно будет уже с 24 апреля.

Теплоходы из Северного и Южного речных вокзалов поедут в десятки городов России. Среди самых популярных направлений – путешествия в Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Ярославль.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".