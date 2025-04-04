04 апреля, 07:45Город
"Мой район. Новости": в больнице № 52 провели операцию по удалению катаракты
Жительница района Щукино прошла контрольный осмотр после успешной операции по удалению катаракты в 52-й городской больнице. Современные методики позволяют пациентам возвращаться домой уже через пару часов после вмешательства.
Операции проводят через микроскопические разрезы, без швов и с помощью ультразвука. В кабинеты офтальмологов поступило оборудование экспертного класса, а попасть к профильному специалисту теперь можно напрямую.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".