"Мой район. Новости": в больнице № 52 провели операцию по удалению катаракты

Жительница района Щукино прошла контрольный осмотр после успешной операции по удалению катаракты в 52-й городской больнице. Современные методики позволяют пациентам возвращаться домой уже через пару часов после вмешательства.

Операции проводят через микроскопические разрезы, без швов и с помощью ультразвука. В кабинеты офтальмологов поступило оборудование экспертного класса, а попасть к профильному специалисту теперь можно напрямую.

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