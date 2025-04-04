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Новости

04 апреля, 07:45

Город

"Мой район. Новости": в больнице № 52 провели операцию по удалению катаракты

"Мой район. Новости": в больнице № 52 провели операцию по удалению катаракты

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Жительница района Щукино прошла контрольный осмотр после успешной операции по удалению катаракты в 52-й городской больнице. Современные методики позволяют пациентам возвращаться домой уже через пару часов после вмешательства.

Операции проводят через микроскопические разрезы, без швов и с помощью ультразвука. В кабинеты офтальмологов поступило оборудование экспертного класса, а попасть к профильному специалисту теперь можно напрямую.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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