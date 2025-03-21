"Мой район. Новости": Москва закупит еще 33 поезда "Иволга 4.0"

На Ярославском направлении железной дороги идет активное обновление пригородных составов. Для комфорта пассажиров туда в 2025 году направят новые поезда модели "Иволга 4.0". Всего столица до конца года закупит 33 таких поезда.

Помимо Ярославского направления, они будут курсировать по четвертому центральному диаметру (МЦД-4). В настоящее время на этих маршрутах идет техническая обкатка новых составов и проверка готовности инфраструктуры. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".