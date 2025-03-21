Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта, 10:45

Транспорт

"Мой район. Новости": Москва закупит еще 33 поезда "Иволга 4.0"

"Мой район. Новости": Москва закупит еще 33 поезда "Иволга 4.0"

Москвичам вновь стали доступны арендные самокаты

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на московских дорогах

Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы

Москвичам рассказали о ситуации на дорогах

Городские камеры показали транспортную обстановку в Москве

Лондонский аэропорт Хитроу закрыли на сутки из-за аварии на электроподстанции

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 марта

Москвичам показали, какая транспортная ситуация сложилась на дорогах

"Мой район. Новости": подготовка к строительству Бирюлевской линии метро началась в Москве

На Ярославском направлении железной дороги идет активное обновление пригородных составов. Для комфорта пассажиров туда в 2025 году направят новые поезда модели "Иволга 4.0". Всего столица до конца года закупит 33 таких поезда.

Помимо Ярославского направления, они будут курсировать по четвертому центральному диаметру (МЦД-4). В настоящее время на этих маршрутах идет техническая обкатка новых составов и проверка готовности инфраструктуры. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика