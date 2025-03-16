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16 марта, 16:25

Транспорт

"Мой район. Новости": в Тверском районе открылся обновленный центр московского транспорта

"Мой район. Новости": в Тверском районе открылся обновленный центр московского транспорта

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Теперь москвичи могут решать важные вопросы с картой "Тройка" и другими услугами прямо рядом со станцией метро "Лубянка". В Тверском районе открылся обновленный сервисный центр "Московский транспорт", где горожане могут подать заявление на возврат средств, если неправильно списали деньги, а также восстановить карту.

В центре также предусмотрена возможность получения временного билета, пока оформляется карта "Москвич". Жителей проконсультируют по вопросам регистрации в сервисе социального такси и помогут вернуть деньги за некачественный сервис.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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