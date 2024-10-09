"Мой район. Новости": дворец госуслуг "Мои документы" возобновил работу на ВДНХ

Дворец госуслуг "Мои документы" возобновил работу на ВДНХ. Теперь горожане смогут вновь оформить социальные карты, резидентские парковочные разрешения и получить жилищную субсидию на оплату ЖКУ в историческом здании.

Учреждение расположилось в павильоне рядом с фонтаном "Дружба народов". Дворец был построен еще в 1954 году для экспозиции "РСФСР". Внутренний интерьер украшен колоннами, фресками и лепнинами.

Помимо оформления документов, горожане могут также посетить музейно-выставочный комплекс истории государственной службы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".