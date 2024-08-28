"Мой район. Новости": новый переход свяжет станции "Авиамоторная" БКЛ и Калининской линии

Подземный переход свяжет станции "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининской линий. С его появлением пассажиры будут экономить в пути десять минут в одну сторону.

Общая протяженность подземного коридора составит 110 метров. На данный момент специалисты ведут работы по устройству внутренних перегородок, укладывают пол, а также делают облицовку стен мрамором.

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