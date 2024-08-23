"Мой район. Новости": в Митине после большого ремонта открыли школу № 1190

В Митине после большого ремонта открыли школу № 1190. Это первое общеобразовательное учреждение, которое реконструировали по новому московскому стандарту. В корпусе будут обучаться школьники с 1-го по 6-й класс.

Здание на Пятницком шоссе построили 30 лет назад. В 2017 году его закрыли из-за аварийного состояния. Рабочие привели в порядок фасад и крышу, заменили инженерные коммуникации и оконные блоки, а также сделали косметический ремонт классов и других внутренних помещений.

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