"Мой район. Новости": в Москве началась реконструкция здания Ленинградского вокзала

В Москве началась реконструкция здания Ленинградского вокзала. Специалисты обновят фасад, крышу, прилегающую территорию, а внутри сделают перепланировку помещений, появятся современные просторные залы ожидания и удобные пересадки на другие маршруты.

Ленинградский вокзал интегрируют в систему Московского транспорта, при этом он сохранит исторический облик в стиле классицизма. Он станет конечной станцией высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

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