"Мой район. Новости": занятия йогой с козами начались в Парке Горького

В Парке Горького решили поддержать фитнес-тренд и запустили занятий йогой с козами. Необычные тренировки проходят на лужайке у Зеленой школы.

По словам специалистов, эти животные отличаются добротой и тактильностью, поэтому совместные занятия, помогают людям расслабиться и избавиться от стресса. Козлята могут ходить вокруг гостей, а во время выполнения упражнений аккуратно залезают на спины.

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