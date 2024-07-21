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21 июля, 16:40

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"Мой район. Новости": занятия йогой с козами начались в Парке Горького

"Мой район. Новости": занятия йогой с козами начались в Парке Горького

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В Парке Горького решили поддержать фитнес-тренд и запустили занятий йогой с козами. Необычные тренировки проходят на лужайке у Зеленой школы.

По словам специалистов, эти животные отличаются добротой и тактильностью, поэтому совместные занятия, помогают людям расслабиться и избавиться от стресса. Козлята могут ходить вокруг гостей, а во время выполнения упражнений аккуратно залезают на спины.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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