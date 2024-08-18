Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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18 августа, 12:00

Культура

"Киноулица": Светлана Дружинина

"Киноулица": Светлана Дружинина

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский поговорил с режиссером Светланой Дружининой о популярном советском музыкальном фильме "Принцесса цирка".

Они обсудили те улицы Москвы, на которых снималась эта картина: Цветной бульвар, Беговая, Битцевский парк. А помог им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснил, чем интересны и знамениты эти места, и как они изменились сегодня.

Подробнее – в программе "Киноулица".

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