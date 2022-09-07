"Жизнь в большом городе": московские волонтеры

В России растет число волонтеров. Если еще в 2016 году в рядах добровольцев состояли порядка 1,5 миллиона человек, то теперь их в пять раз больше.

В каких сферах они заняты? Какие благотворительные мероприятия проводят в Москве? И как стать волонтером? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".