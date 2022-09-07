Около 1,5 тыс люксовых автомобилей отправили на московские штрафстоянки за 3 месяца

Почти полторы тысячи люксовых машин отправили на московские штрафстоянки за три месяца. Об этом сообщает Дептранс.

Там проанализировали, какие марки чаще всего водят нарушители. За лето эвакуировали 256 Mercedes, 221 Porsche и 198 BMW. Меньше всего Bentley – 12 штук.

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