"Жизнь в большом городе": работа и учеба

В Москве уровень безработицы не превышает 0,48% – это в 7 раз меньше, чем было во время пандемии. Какие сотрудники сегодня больше всего востребованы на рынке труда?

Где помогут сменить специальность и повысить квалификацию? И что делать, если все-таки остался без работы? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".