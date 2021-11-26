"Жизнь в большом городе": производительность труда

Сотрудники стали хуже работать – на это пожаловались 20% российских компаний. Говорят, во всем виновата удаленка, из-за нее падает производительность труда и ухудшаются финансовые показатели. Некоторые работники также недовольны дистанционным форматом, говорят, что общение с командой затрудняется, ценность выполненной работы не чувствуется.

Как московский бизнес решает эти проблемы? Можно ли организовать рабочий процесс так, чтобы эффективность не зависела от того, где трудится работник? И как не допустить профессионального выгорания? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

