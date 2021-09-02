"Wow эффект": в YouTube выложили финальный трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

В YouTube выложили финальный трейлер 25-го фильма "бондианы" "Не время умирать".

В Сети его иронично окрестили "Не время выходить". Ведь премьеру ленты несколько раз переносили из-за COVID-19. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".