"Wow эффект": в соцсетях стали чаще вспоминать героев культового сериала "Друзья"

В соцсетях стали чаще вспоминать героев культового сериала "Друзья". Скоро должна состояться премьера спецвыпуска воссоединения.

Обещают показать Джастина Бибера в костюме картошки, как у Росса. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".