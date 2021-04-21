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Москва 24

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Общество

10:40

Стало известно, когда в центр Европейской России вернется солнце

общество погода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в понедельник в центр Европейской России вернется тепло. Об этом сообщает РИА Новости.

"Дожди еще вероятны, но и солнышко будет проглядывать", – сказал он.

По словам синоптика, из-за переменчивого южного циклона погода в регионе до конца этой недели будет неустойчивой. В среду столбики термометров не поднимутся выше шести градусов.

Облака начнут рассеиваться в четверг, днем может потеплеть до 14 градусов. В пятницу температура ожидается на уровне 18 градусов, но в выходные снова небольшое похолодание.

Накануне в столице за неполные сутки выпало 15 миллиметров осадков. В метеобюро напомнили, что месячная норма осадков апреля в Москве составила 44 миллиметра.

Около половины месячной нормы осадков выпадет в Москве за сутки

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