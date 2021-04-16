В "Яндекс.Картах" отметили пункты вакцинации от коронавируса

Фото: "Яндекс.Карты"

Минздрав России отметил в "Яндекс.Картах" пункты вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

"Найти их можно по ключевым словам в поисковой строке "вакцинация" или "где сделать прививку". Всего на карте отмечено более 4 500 мест, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции", – рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, готовый список – наиболее полный, но будет расширяться по мере появления новых пунктов вакцинации.

Как объяснил заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев, доступность и простота прививочной кампании является приоритетом ведомства. Специалист также выразил уверенность, что сервис будет востребован.

Накануне Сергей Собянин призвал горожан не откладывать вакцинацию от COVID-19. Мэр подчеркнул, что прививка позволяет в полной мере вернуться к обычной жизни и защитить близких.