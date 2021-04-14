Росздравнадзор не зафиксировал ни одного случая тромбоза после вакцинации "Спутником V"

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Ни одного случая тромбоза, развившегося на фоне вакцинации препаратом "Спутник V", не зафиксировано, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

"В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом "Спутник V" и ставших следствием его применения", – приводит слова Самойловой РИА Новости.

Она отметила, что мониторингом безопасности вакцины "Спутник V" занимаются и в министерстве здравоохранения Аргентины, где также не фиксировали подобных побочных эффектов.

Глава Росздравнадзора отметила, что "Спутник V" проходит многостадийную очистку с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации, что делает невозможным попадание в препарат большого количества остаточной ДНК, из-за которой могут развиваться тромбозы.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что побочные эффекты наблюдаются лишь у 0,1% привившихся вакциной от коронавируса "Спутник V". При этом в статистику включены даже незначительные признаки недомогания – повышение температуры и легкая болезненность в месте инъекции.