В Росздравнадзоре не зафиксировали случаев смерти после российских вакцин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Росздравнадзор не зафиксировал ни одного летального исхода после применения российских вакцин против коронавируса. Такое заявление сделала глава ведомства Алла Самойлова.
"С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса, а частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%", – цитирует Самойлову ТАСС.
Самойлова обратила внимание, что мониторинг безопасности вакцин ведется постоянно.
Ранее о жестком мониторинге всех поствакцинальных осложнений заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя информацию о приостановке использования препарата AstraZeneca в ряде стран Евросоюза.
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что только у 0,1% привившихся "Спутником V" наблюдаются побочные эффекты. При этом в статистику вносятся даже незначительные признаки недомогания – повышение температуры и легкая болезненность в месте инъекции.
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