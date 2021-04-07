В Совфеде заявили о положительном эффекте прививки от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вакцинация от COVID-19 дает коллективный шанс победить пандемию. Кроме того, программы иммунизации в РФ и в мире дают положительный эффект. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы международного комитета Совфеда Сергея Кисляка.

Он рассказал, что сам сделал прививку от коронавируса еще в январе препаратом "ЭпиВакКорона".

"Совершенно никаких ощущений дискомфорта не было", – уточнил сенатор.

Он также отметил, что необходимость в вакцинации не вызывает у него никаких вопросов. Благодаря иммунизации у горожан появится коллективный шанс победить инфекцию быстрее, заключил Кисляк.

Ранее инфекционист заявил, что Россия в настоящее время находится на плато по COVID-19, а с наращиванием вакцинации снижение показателей заболеваемости может произойти уже к концу апреля.