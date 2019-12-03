"Сеть": усы пресс-секретаря президента России теперь можно примерить в Instagram

Усы пресс-секретаря президента России теперь может примерить на себя каждый желающий пользователь Instagram. Такую маску сделала дочь Дмитрия Пескова Лиза. Новый фильтр опробовали всей семьей. Соответствующее видео появилось в Instagram-сториз Лизы.

"Нос у меня и так папин, теперь могу примерить и его усы", – так у себя на странице Лиза подписала снимок с усами. И надо сказать, фильтр российскому Instagram и правда зашел. Желающих примерить знаменитые усы Пескова оказалось много: в Instagram маску примеряют и парни, и девушки, знаменитая растительность на лице появилась даже у детей. Самые интересные и забавные кадры – в программе "Сеть".