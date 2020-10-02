"Эволюция Москвы": Пресненский район

Кулинар Аля Самохина живет в Пресненском районе Москвы. Она отмечает, что знает практически каждое кафе в окрестностях Красной Пресни.

Девушка заявляет, что в этом районе есть все для баланса. Подробнее – в программе "Эволюция Москвы".