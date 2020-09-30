Несколько улиц перекроют в Москве из-за полумарафона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

4 октября в районе МГУ имени Ломоносова состоится полумарафон "Моя столица". В связи с этим некоторые улицы будут перекрыты, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

"Будут перекрытия на Университетской площади и на участке улицы Косыгина. Будьте внимательны и планируйте поездки заранее", – отметили в ведомстве.

В частности, 12:00 3 октября до 20:00 4 октября движения ограничат на участке парковочного кармана на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.

Также с 07:00 до 20:00 4 октября перекроют участок Университетской площади – от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

С 07:00 до 18:00 ограничат движение на участке улицы Косыгина – от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

20 сентября в столице состоялся VIII Московский марафон. В нем приняли участие порядка 25 тысяч человек. На спортивное мероприятие прибыли профессиональные и начинающие спортсмены из российских регионов.