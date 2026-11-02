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02 ноября, 16:23

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Nova.rs: в Сербии после отзыва лицензии задержали владельца банка Alta Bankа

В Сербии после отзыва лицензии задержали владельца банка Alta Bankа

Фото: depositphotos/merrydolla

В Сербии задержали бизнесмена и владельца Alta Banka Давора Мачура после того, как Национальный банк отозвал у кредитной организации лицензию. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание Nova.rs.

Обыски в помещениях банка продолжались больше 30 часов. В результате средства клиентов оказались заморожены. Операции по картам и переводам банк приостановил, распоряжаться деньгами вкладчики больше не могут.

В Национальном банке Сербии отзыв лицензии объяснили ухудшением финансового положения Alta Banka. Возвращать средства будет государственное агентство по страхованию вкладов. Гарантированная сумма возмещения составляет до 50 тысяч евро (около 4,4 миллиона рублей. – Прим. ред.) на одного вкладчика.

Alta Banka являлся одним из самых популярных банков среди людей, переехавших в Сербию. Там открывали личные и предпринимательские счета, а также хранили сбережения.

Ранее сообщалось, что бывшего банкира Международного промышленного банка Сергея Пугачева заочно осудили на 14 лет лишения свободы за хищение 28,7 миллиарда рублей. Согласно материалам дела, в 2008–2009 годах владелец банка Пугачев в составе преступной группы, куда входили председатель исполнительной дирекции банка Александр Диденко и гендиректор ОПК "Девелопмент" Дмитрий Амунц, присвоил деньги.

Также в 2010 году исполняющая обязанности председателя исполнительной дирекции банка Марина Илларионова по указанию Пугачева подписала соглашения о расторжении договоров о залоге по ранее выданным кредитам. Это лишило банк возможности вовремя вернуть средства, в результате чего ущерб превысил 64,5 миллиарда рублей, что привело к банкротству кредитной организации. Межпромбанк лишился лицензии и был признан банкротом в конце 2010 года, а в январе 2011-го было возбуждено уголовное дело.

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